İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü konuk edeceği Kocaeli Birlikspor\'dan 1 puan alması halinde kümede kalışını resmen ilan edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da rehavete izin yok.

Teknik direktör Tarık Daşgün, Kocaeli Birlikspor\'un haftalar önce küme düşmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, \"Hiçbir karşılaşma oynanmadan kazanılmaz. Hepimiz rakibimize saygı duyacağız. Şu an ligde kesin kaldık dersem büyük hata olur. Asla rehavete yer yok. Çıkıp maçımızı kazanacağız ardından sevincimizi yaşayacağız. Tüm ciddiyetimizle cumartesi gününe hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteği ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum\" yorumunu yaptı.

