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Spor

Bodrumspor'da İpekoğlu dönemi

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Tarık Daşgün'ün yerine deneyimli çalıştırıcı Engin İpekoğlu ile anlaşma sağladı

23 Mayıs 2018 18:45

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Tarık Daşgün\'ün yerine deneyimli çalıştırıcı Engin İpekoğlu ile anlaşma sağladı. 
Yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen yeşil-beyazlılar Engin İpekoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve yönetim kurulu da katıldı. Futbolculuk yaşamında Beşiktaş ve Fenerbahçe\'nin kalesini koruyan 56 yaşındaki İpekoğlu, Bursaspor, Karşıyaka, Kocaelispor, Sakaryaspor, Denizlispor, Fethiyespor, Denizlispor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor\'u çalıştırmıştı.  

(FOTOĞRAFLI)
 

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