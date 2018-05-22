Bodrumspor'da Daşgün gitti

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'de kümede kalmayı başaran Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da teknik direktör Tarık Daşgün\'le yollar ayrıldı. Takımın başına son 9 haftada geçen ve aldığı 6 galibiyetle takımın ligde kalmasında başrol oynayan Daşgün\'le yapılan görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Rıza Karakaya, \"Zorlu süreçte Tarık Daşgün\'le 3 aylık kontrat yaptık. Kendisinin kulübümüze önemli katkıları oldu. Daşgün\'e teşekkür ediyoruz. Kendisiyle ağabey kardeş gibi sarılarak ayrıldık\" dedi.

Bodrumspor\'u hedefe götürecek bir teknik adamla anlaşacaklarını belirten Karakaya, \"1\'inci Lig\'e yükselme planımız var. Bu plan da tıkır tıkır işliyor. Taraftarımız ve camiamız rahat olsun. Bu senenin sloganı, \'Yükseliş için cesur ol\'. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar şampiyonluğa oynamak için çabalayacağız. Birlik ve beraberliğimiz Muğla\'nın her yerine örnek olsun. En kısa zamanda yeni çalıştırıcımız göreve başlayacak\" yorumunu yaptı.