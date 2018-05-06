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Spor

Bodrumspor'da bayram var

BODRUM, (DHA) TFF 2

06 Mayıs 2018 15:32

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'taki son hafta mücadelesinde evinde Kocaeli Birlikspor\'u 2-1 yenerek ligdeki ilk sezonunda kümede kalışını ilan eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da büyük sevinç yaşanıyor. Göreve geldiği 26. haftada 19 puanla 16. basamakta yer alan Bodrumspor\'a hayat veren teknik direktör Tarık Daşgün, kulüpte fark yaratan isimlerin başında geldi. Yeşil-beyazlılarda 9 maçta 6 galibiyet elde eden genç teknik adam, küme düşer gözüyle bakılan takımı ipten aldı. 
Emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden Daşgün, \"Hepimiz lige tutunacağımıza canı gönülden inanmıştık. Herkes yüreğiyle mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. Zor dönemlerden geçmiştik. Tek bir galibiyet bizim gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracaktı. Mersin İdmanyurdu\'nu yendikten sonra istediğimiz serileri yakaladık. Moralimiz tavan yaptı ve başarılı olduk\" dedi.
Sözleşmesi sona eren genç teknik adamla yönetimin bir araya geleceği bildirildi. 

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