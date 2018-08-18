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Spor

Bodrumspor'a genç savunmacı

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Körfezspor'dan genç stoper Muhammet Özkal'la el sıkıştı

18 Ağustos 2018 17:55

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Körfezspor\'dan genç stoper Muhammet Özkal\'la el sıkıştı.
Geçen sezon 2\'nci Lig\'de 30 maçta görev alan 18 yaşındaki savunma oyuncusu yeşil-beyazlıların Afyonkarahisar kampına katılarak takımla idmanlara başladı. 
Kulüpten yapılan açıklamada Muhammet\'in geçen sezon Bodrumspor\'a karşı başarılı bir performans sergilediği belirtilirken, \"Hava toplarındaki hakimiyeti, çabukluğu ve enerjisi ile göze bir çarpan oyuncu\" ifadelerine yer verildi.

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