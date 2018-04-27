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Spor

Bodrumspor'a 3 müjde

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Eyüpspor'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 sakat oyuncunun iyileştiği bildirildi

27 Nisan 2018 15:32

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma yolunda pazar günü deplasmanda Eyüpspor\'la hayati önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da 3 sakat oyuncunun iyileştiği bildirildi. Teknik direktör Tarık Daşgün, santrfor Çağrı, orta saha Mehmet İncebacak ve stoper Emre Balak\'ın hafta içi idmanda sakatlık geçirdiğini belirterek, \"3 oyuncumuz da doğru düzgün çalışamamıştı. Ancak sağlık heyetinden gelen raporlar bizi sevindirdi. Arkadaşlarımız bugünden itibaren takımla birlikte olacaklar. Bizim için kader niteliğinde olan Eyüpspor karşılaşmasında oyuncularımızdan yararlanacağız. Rakibimizin de henüz tehlikeyi atlamadağını biliyoruz. O nedenle çok zor bir sınav bizi bekliyor. Futbolcularıma inancım tam. Herkes galibiyet için kenetlendi\" diye konuştu. 

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