Bodrumspor yenişemedi

Mehmet Can MERAL / BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Lara Topkapı Sahası\'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekipte tüm oyuncular forma şansı bulurken, karşılaşmanın ilk devresini Batuhan ve Özcan\'ın golleriyle Bağcılar 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hüseyin Kala ve Emre Işık\'ın golleriyle beraberliği yakalayan Bodrum, girdiği birçok pozisyonu gole çeviremeyince karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamladı.

Bodrumspor, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

