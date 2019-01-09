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Spor

Bodrumspor yenişemedi

Mehmet Can MERAL / BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı

09 Ocak 2019 14:46

Mehmet Can MERAL / BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Bağcılarspor ile 2-2 berabere kaldı. 
Lara Topkapı Sahası\'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekipte tüm oyuncular forma şansı bulurken, karşılaşmanın ilk devresini Batuhan ve Özcan\'ın golleriyle Bağcılar 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hüseyin Kala ve Emre Işık\'ın golleriyle beraberliği yakalayan Bodrum, girdiği birçok pozisyonu gole çeviremeyince karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamladı. 
Bodrumspor, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü 2\'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
 

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