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Spor

Bodrumspor tam gaz

BODRUM, (DHA) TFF 2

18 Kasım 2018 14:16

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Manisaspor\'u deplasmanda 3-1\'lik skorla geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3\'te 3 yaparak üst sıralar için umutlarını artırdı.
Son sıradaki rakibini zorlanmadan mağlup eden yeşil-beyazlılar 5. kez deplasmandan galibiyetle dönerek başarılı bir grafik ortaya koydu. Dış sahada Ankara Demirspor, Gaziantepspor, Bayrampaşa ve Hacettepe\'nin ardından Manisaspor engelini de aşan yeşil-beyazlılar gurbette 15 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Engin İpekoğlu, galibiyet serisini sürdürdükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
İpekoğlu, \"Devrenin bitimine 4 hafta kaldı. Her karşılaşma bizim için çok önemli. Bu maçları kayıpsız geçerek hak ettiğimiz yere geleceğiz\" dedi.

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