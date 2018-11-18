Bodrumspor tam gaz

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Manisaspor\'u deplasmanda 3-1\'lik skorla geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3\'te 3 yaparak üst sıralar için umutlarını artırdı.

Son sıradaki rakibini zorlanmadan mağlup eden yeşil-beyazlılar 5. kez deplasmandan galibiyetle dönerek başarılı bir grafik ortaya koydu. Dış sahada Ankara Demirspor, Gaziantepspor, Bayrampaşa ve Hacettepe\'nin ardından Manisaspor engelini de aşan yeşil-beyazlılar gurbette 15 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Engin İpekoğlu, galibiyet serisini sürdürdükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

İpekoğlu, \"Devrenin bitimine 4 hafta kaldı. Her karşılaşma bizim için çok önemli. Bu maçları kayıpsız geçerek hak ettiğimiz yere geleceğiz\" dedi.