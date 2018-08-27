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Spor

Bodrumspor moralli bitirdi: 5-0

BODRUM, (DHA) TFF 2

27 Ağustos 2018 15:41

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig\'deki ikinci sezonuna hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sezon öncesi çıktığı son hazırlık maçından Yatağanspor\'u 5-0 mağlup etti. İlçe Stadı\'ndaki karşılaşma öncesi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, futbolcularla bir araya gelerek sezon için başarılar diledi. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 7 ve 39. dakikalarda Göksu, 45. dakikada Samet, 72. dakikada Cem ve 84. dakikada Celal attı. Bodrumspor, sezonun ilk maçında 2 Eylül Pazar günü Eyüpspor\'u konuk edecek.

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