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Spor

Bodrumspor kahroldu

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında Sancaktepe Belediyespor'a konuk olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

16 Aralık 2018 15:16

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarının son haftasında Sancaktepe Belediyespor\'a konuk olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor galibiyeti uzatmalarda kaçırdı. 
Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta 75\'inci dakikada Özgür Yılmaz\'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar 90+3\'te İsmail\'e engel olamayıp adeta yıkıldı. Galibiyeti kaçıran Bodrumsporlu futbolcular maç bitiminde büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Engin İpekoğlu iyi bir planlamayla ikinci devreye hazırlanacaklarını söyledi. 

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