T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrumspor evinde bonkör

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor'a 5-2 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor bu sezon evinde rakiplerine puanlar saçtı

26 Kasım 2018 15:42

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sahasında şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor\'a 5-2 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor bu sezon evinde rakiplerine puanlar saçtı. 
Deplasmanlarda 5 galibiyet alıp 15 puan toplamayı başaran yeşil-beyazlılar sahasında ise 4 yenilgi elde ederek darbe yedi. Ligin ilk haftasında Eyüpspor\'a 3-2 yenilen Bodrumspor, Samsunspor\'a 2-0, Sarıyer\'e 3-1 ve son olarak da Sakaryaspor\'a 5-2 kaybederek saha ve seyirci avantajını kullanamadı. İçeride sadece 9 puan toplayabilen Ege temsilcisi, 12 gol atıp kalesinde 15 gol gördü.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM DHA TFFLig Beyaz GrupSakaryasporPlayOffBodrum Belediyesi BodrumsporLiginEyüpsporBodrumspor SamsunsporSarıyerEge
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24