Bodrumspor evinde bonkör

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sahasında şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor\'a 5-2 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor bu sezon evinde rakiplerine puanlar saçtı.

Deplasmanlarda 5 galibiyet alıp 15 puan toplamayı başaran yeşil-beyazlılar sahasında ise 4 yenilgi elde ederek darbe yedi. Ligin ilk haftasında Eyüpspor\'a 3-2 yenilen Bodrumspor, Samsunspor\'a 2-0, Sarıyer\'e 3-1 ve son olarak da Sakaryaspor\'a 5-2 kaybederek saha ve seyirci avantajını kullanamadı. İçeride sadece 9 puan toplayabilen Ege temsilcisi, 12 gol atıp kalesinde 15 gol gördü.

