Bodrumspor dolu dizgin

BODRUM, (DHA)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona son dakikada sürpriz şekilde gelen 3-2\'lik Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son 2 haftada aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürdü.
Önceki hafta deplasmanda Ankara Demirspor\'u tek golle geçen yeşil beyazlılar, evinde İnegölspor\'u da 3-0 devirmeyi bildi. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde 2\'de 2 yapan Bodrumspor 3\'üncü sıraya yükseldi. Bodrumsporlu futbolcular maç sonu galibiyeti taraftarlarla doyasıya kutladı. Ege ekibi bu hafta düşme hattında yer alan Gaziantepspor\'a konuk olacak.