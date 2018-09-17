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Spor

Bodrumspor dolu dizgin

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona son dakikada sürpriz şekilde gelen 3-2'lik Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son 2 haftada aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürdü

17 Eylül 2018 15:23

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona son dakikada sürpriz şekilde gelen 3-2\'lik Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son 2 haftada aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldürdü.
Önceki hafta deplasmanda Ankara Demirspor\'u tek golle geçen yeşil beyazlılar, evinde İnegölspor\'u da 3-0 devirmeyi bildi. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde 2\'de 2 yapan Bodrumspor 3\'üncü sıraya yükseldi. Bodrumsporlu futbolcular maç sonu galibiyeti taraftarlarla doyasıya kutladı. Ege ekibi bu hafta düşme hattında yer alan Gaziantepspor\'a konuk olacak. 

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