Bodrum'dan dönüş yolculuğu başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BAYRAM tatili için Bodrum\'a gidenler, geldikleri kentlere dönmeye başladı. İlçe giriş çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatili için Bodrum\'a gelenler, bugünden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı\'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu. İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas yönüne hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı\'nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.

TATİLCİLERİN KÖPÜKLÜ EĞLENCESİ

Öte yandan tatilini sürdürenler ise denize girip güneşlendi. Bazı tatilciler de Gümbet Plajı\'ndaki Alora Beach Club\'ta köpük partilerine katıldı. Türkçe ve yabancı pop şarkıları eşliğinde köpüğün altında dakikalarca dans edenler tatilin son günlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 34 deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum\'da denizden çıkarak köpüğün altına giren turistler, çılgınca dans etti eğlendi. İşletmeci Erol İlhan, tavandan püskürtülen köpüğün, turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği eğlence türü haline geldiğini belirterek, \"Denizden çıkan köpüğün altına koşuyor. Bu bayram tatilinde de köpük partisine ilgi büyük oldu. Bazı günler iki üç kez köpük partisi yapıyoruz\" dedi.



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