Bodrum'da yangın 

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde makilik alanda yangın çıktı. Alevler villaların bahçelerine yaklaşınca bazı vatandaşlar evlerini terk etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası\'nda çıktı. Yol kenarında başlayıp, kuru otları tutuşturan yangın, makilik alana sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ile 40 orman işçisi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, villaların bulunduğu bir siteye 30 metre yaklaştı. Bazı ailelerin evlerini boşalttıkları görüldü. Evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki Mehmet Akbulut, \"Yangın yol kenarındaki elektrik direğinin dibinden başlamış, yeri belli. Rüzgar da şiddetli olunca hızla yayıldı. Otların kuru olması nedeniyle yangın büyüdü, evlerin dibine kadar geldi, hala daha tehlike devam ediyor\" dedi.

İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri, alevler yaklaştığı evler ile bölgeye yakın olan Yalıkavak Arıtma Tesisi çevresinde önlem aldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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