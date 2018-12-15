Bodrum'da Tırhandil Cup heyecanı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2019 Kış Trofesi, bugün gerçekleşen ilk ayak yarışlarıyla başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu programında yer alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışlara, eylül ayında İstanbul\'daki helikopter kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Halil İbrahim Ünver\'in ismi verildi. 6 ayaktan oluşacak Tırhandil Cup 2019 Halil Ünver Kış Trofesinin ilk ayak yarışlarının ilk etabına, 12 teknede yaklaşık 90 sporcu katıldı. İlk gün yarışları, İçmeler Mevkii ile Karaada arasında kurulan 6 millik parkurda yapıldı. Tirhandiller tekneler, daha sonra 12 millik Bodrum-Çelebi Adası-Bodrum rotasında mücadele etti. Yarışlar sırasında hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yarışmacılar zor anlar da yaşadı. Tirhandil kupası yarışlarında birinci ayağı, yarın düzenlenecek yarışlarla sona erecek. İkinci ayak yarışlar ise 12-13 Ocak\'ta yapılacak.

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