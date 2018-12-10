Bodrum'da teknede 112 kaçak yakalandı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmek isteyen 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı, bugün saat 07.00 sıralarında, Topan Adası açıklarında şüpheli bir tekne tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir\'in Dikili Limanı\'na kayıtlı \'Eşref\' isimli özel teknede yaptığı kontrolde; Somali, Suriye, Mısır, Filistin, Yemen ve Irak uyruklu 112 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tekne ise, Turgutreis Limanı\'na çekildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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