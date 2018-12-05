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Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama

BODRUM (Muğla), (DHA- BODRUM'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı

05 Aralık 2018 20:53

BODRUM (Muğla), (DHA- BODRUM\'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla, ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen A.K. ve A.T.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 222 mermi, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve A.T., bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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