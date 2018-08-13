Bodrum'da Sertab Erener rüzgarı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, sahneye çıkan pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, hayranlarını coşturdu. Kariyerinin 25 yıl konserlerini veren Erener, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Pop müziğin önde gelen seslerinden Sertab Erener, özel bir organizasyon firması tarafından Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen konserde sahne aldı. \'Kırık Kalpler\' albümünden seslendirdiği şarkılarla konserine başlayan Erener, sahne performansıyla da göz doldurdu. 1990\'lı yıllardan bugüne şarkılarını seslendiren Erener\'i yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Erener, geçmişe duyduğu özlemi, \"Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bomboş ki... Sesler, soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz\" sözleriyle dile getirdi.

Sezen Aksu\'nun sahne performansına da gönderme yapan Erener, \"Siz yine şanslısınız. Sezen Aksu sahneden 3 saat inmezdi. Siz yine şanslısınız 2 saatte benden kurtuldunuz. Orkestrası ihtiyaç gidermek için müsaade isterdi Sezen Aksu\'dan. Kıymetimi bilin\" diyerek, \"İyi ki varsın Sezen Aksu\" dedi.

Erener konserini izlemeye gelen, şarkılara eşlik eden engelli bir hayranına \"Senin sevgini kazanabilmek ne büyük bir mutluluk\" diyerek, antik tiyatroyu dolduran hayranlarına alkışlattı. 2 saat sahnede kalan Erener, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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