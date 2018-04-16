Bodrum'da sanat, sokağa taştı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Dünya Sanat Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye Meydanı\'nda düzenlenen etkinlikte ses sanatçıları söyledi, konuklar dans etti, ressamlar dev tablolar yaptı.

Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında \'Sanat Sokak\'ta\' adı altında, dün düzenlenen etkinlikte yüzlerce sanatçı ve sanatsever bir araya geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve 5 saat süren etkinlikte ressamlar, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos\'un anıtını resmedip, üzerine sanat ile ilgili düşüncelerini yazdı. Plastik sanatçıları da etkinlikte performanslarını ortaya koydu. Daha sonra tiyatro ve sinema oyuncusu Mihriban Er\'in sunuculuğunu yaptığı konsere geçildi. Konser, Şef Nadi Atasoy\'un keman dinletisi ile başladı. Etkinlik daha sonra okunan şiirler, çalınan müziklerle devam etti. Ekinlikte ayrıca İranlı Tenör Ramin Ferhangniya da bir performans sergiledi. Çalınan şarkılarla etkinliğe katılan ve izleyen sanatseverler Belediye Meydanı\'nda dans etti. Özdemir - Esen Deveci çifti, tangoları ile etkinliğe renk kattı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Üyesi Rezzan Şebin, \"Dünya sanat gününde Bodrum\'da yaşayan tüm sanatçılar bir araya geldik. Bugün sanatçılarımız söyledi, konuklarımız dans etti, ressamlarımız ve heykeltraşlarımız sanatçılarını icra etti. Turizm cenneti Bodrum\'da sanata ve sanatçıya verilen önemi vurgulayarak bugün sanatımızı sokakta icra ederek sanatseverlerle paylaşmak istedik\" dedi.

Etkinliklerde yer alan Bodrum Şehir Tiyatrosu Genel Yönetmeni, Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Akşen de \"Sanatla var olmak istiyoruz. Bodrum\'u sanat kenti yapmak çok önemli. Bu artık bizim misyonumuz. Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi dolu dolu şeyler yapacak. Kurumsal bir kimliğimiz de oldu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruldu ve güzel oyunlar oynamaya başladı. Bundan sonra tüm sanat dallarında Bodrum Belediyesi ve Bodrum halkı ile el ele pek çok sanat etkinlikleri yapacağız\" dedi. Bodrum Kent Konseyi Üyesi ve Gümüşlük Çevre ve Sanat Derneği Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh da bir sanat şehri olan Bodrum da Dünya Sanat Günü\'nü Bodrum Kent Konseyi Sanat Meclisi olarak kutladıklarını belirterek, \"Sanatçının bol olduğu ilçemizde değişik sanat dallarından sanatçılar, performanslarını sahneledi. Hiç bir karşılık beklemeden gelerek sanatlarını icra eden sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Bodrum sanatçı bolluğu açısından avantajlı bir ilçemiz. Bu değerlerimizle daha fazla çalışmalar yaparak Bodrum halkıyla iç içe etkinliklerimize devam etmeliyiz. Bu etkinlikleri de bir karnaval havasına sokarak Bodrum\'un sanatsal yönden daha öne çıkmasını sağlamalıyız\" diye konuştu.



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