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Bodrum'da sağanak etkili oldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, etkili olan sağanak, sele neden oldu

16 Aralık 2018 21:16

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede, alçak kesilerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Bodrum\'da, bugün saat 16.00 sıralarında bastıran ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez, Ortakent, Konacık ve Yalıkacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerdern inen sel suları cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi\'ndeki Köyiçi Deresi taştı. Taşkın suları nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suları tahliye çalışmalarına başladı.

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