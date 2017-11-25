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Spor

Bodrum'da renkli maraton

Nilüfer DEMİR-Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)- BODRUM'da Unlimeted Academy tarafından düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu start aldı

25 Kasım 2017 19:20

Nilüfer DEMİR-Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)- BODRUM\'da Unlimeted Academy tarafından düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu start aldı.
Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding ve Bahçeşehir Koleji\'nin destekleriyle ikincisi gerçekleştirilen BodRUN Ultra Maratonu\'na 12 ülkeden 871 sporcu kayıt yaptırdı. Dün gece saat 00.30\'da 100 kilometre yarışının start almasıyla başlayan maraton, sabah saat 07.00\'de 50 km\'nin başlamasıyla devam etti. Ayrıca çocukları sporla tanıştırmak, atletizme yönlendirmek amacıyla çocuk yarışı da yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı\'ndan start alan çocuk yarışında 11 aylık Deniz Tanınmış ilgi odağı oldu. Yürümeye yeni başlayan ve babaannesi Raziye Tanınmış\'ın yardımıyla yürüyen minik Deniz yarışın maskotu oldu. Tüm çocuklar teşvik amacıyla birinci ilan edildi.
Çocuk yarışının ardından 10 ve 23 km\'de 716 sporcu birlikte yarışa başladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yarışın startını verirken sporculara başarılar diledi. Yarışın startında renkli görüntüler oluştu. 23 km\'de yarışan Hüseyin Burgaz (44), takım elbisesiyle yarışta yer alarak dikkat çekti. Burgaz, kıyafetin spor yapmaya engel olmadığını göstermek istediği için bu şekilde yarıştığını söyledi. Yarışa köpeğiyle katılan da oldu. 10 km yarışını erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Benhür Öncel birinci bitirirken, 50 km\'yi Ömer Oklu ilk sırada tamamladı. Ultra Maraton yarışında sporcular gün içinde finiş almaya devam edecek. Dereceye giren sporculara, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür Merkezi\'nde düzenlenecek törenle kupa ve madalyaları verilecek.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yarış genel detay görüntüler
- Sporcularla röportaj
- Sporcuların ısınması
- Çocuk startından görüntüler
- 11 aylık Deniz Tanınmış\'ın görüntüsü
- 10 ve 23 Km\'nin startı

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