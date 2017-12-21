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Bodrum'da Nar Dugan ateşi yakıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'un Gündoğan Mahallesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Nar Dugan Kültür ve Sanat Şenliği, şenlik ateşinin yakılmasıyla başladı

21 Aralık 2017 21:06

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un Gündoğan Mahallesi\'nde, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Nar Dugan Kültür ve Sanat Şenliği, şenlik ateşinin yakılmasıyla başladı. Ateşin etrafında zeybek oynandı, halaylar çekildi.
Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği tarafından Gündoğan Sahili\'nde düzenlenen 8. Nar Dugan Kültür, Sanat ve Şenliği\'ne ilgi büyük oldu. Şenliğe, Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek ve şenliklerin onursal başkanı Arif Vidinli\'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 kişi katıldı. Etkinlikte, şenlik ateşi yakıldı, yöresel sanatçılar Azeri türküleri ile yöresel türkü ve şarkıları söyledi, şenliğe katılanlar bol bol dans edip, halay çekti. Şenlikte Çökertme, Kerimoğlu, Harmandalı gibi Ege türküleri eşliğinde zeybek oynandı. Temsili akçam ağacına kesilen kumaşlar adak olarak bağlandı, şenliğe katılanlara mandalina ve lokma ikram edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte Nar Dugan şiirleri okundu. Şenliğe katılanlar yakılan ateş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
5 gün sürecek şenlikle ilgili bilgi veren  Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, \"Nar Dugan şenliği, binlerce yıl önce Altaylar\'da yaşayan Türkler\'in inançlarına göre şenliğin başladığı günün gecesinde ışığın karanlığı yendiğine inanılan ve günlerin uzamaya başlaması nedeniyle düzenlenen unutulmaya yüz tutan bir gelenek. Bu Türk geleneğini yeniden canlandırıyoruz. Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği , ünlü tarihçilerin ve bilim adamlarının katılımı ve kültür-sanat etkinlikleri ile bu yıl biraz daha geiştirdik. Altaylar\'daki Türkler\'den gelen bir geleneği yaşatmanın çabası içerisindeyiz. Şenliğe olan ilgi her geçen gün artıyor\" dedi.
Şenlik 22 ve 24 Aralık tarihlerindeki Konacık Heradot Kültür Merkezi\'ndeki Türk folklorü ve klasik müzik konserleri ile devam edecek.

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