Bodrum'da her hafta bir rota

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Gümüşlük Çevre Derneği ve Gümüşlük Forumu tarafından \'Her hafta bir rota\' sloganı ile düzenlenen gezilerde doğa ve fotoğraf tutkunları tarihi alanları, ören yerlerini, arkeolojik ve doğal SİT alanlarını gezerek yörenin bilinmeyen yönlerini tanıma fırsatı buluyor.

Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi\'ndeki Gümüşlük Çevre Derneği ve Gümüşlük Forumu tarafından organize edilen gezilere, geçen hafta sonunda tekrar başlandı. Dernek Başkanı ve fotoğraf sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh ile profesyonel rehberlerin eşlik ettiği yaklaşık 100 kişilik grup, Gümüşlük\'ten başlayarak bölgedeki yel değirmenleri, anıt ağaçların yoğun olduğu bölgeler, Sandıma, Pedasa, Karakaya gibi tarihi dokusu olan yerler ile Dereköy Bölgesi ve kaya mezarlarını ziyaret etti. Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşte doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları fotoğraflar çekti. Önümüzdeki haftalarda Bafa Gölü kenarındaki Kapıkırı Bölgesi, Söke\'nin tarihi Doğanbey Köyü, Yatağan, Milas ve Ören\'de tarihi yerlerin gezilmesinin planlandığını belirten Zırh, \"Çevremizi tanımak ve tarihi, doğal güzelliklere sahip çıkmak adına gezilerimizi düzenliyoruz. Gezilerimizde bazen 5-10 kilometre yürüyüş yapıyor bazen de minibüslerle Yatağan, Milas, Ören, Söke gibi bölgelerde tarihi ve doğal yerleri geziyoruz. Bölgede yaşayıp da bu yerleri görmeyenlere buraları gösterip tanıtmak bizim için bir görev. Aynı zamanda yeni dostluklar ediniyoruz. Gezilerimize bazen 25 bazen 100 kişi katılabiliyor. Gezi etkinliğimize tüm halkımız katılabilir. Gezi etkinlik haberlerimizi Gümüşlük Grup ve Gümüşlük forum sayfalarından da takip edilebilir, etkinliğimiz nisan ayının sonuna kadar her hafta sonu bir rotada devam edecek\" dedi.



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