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Kültür-Sanat

Bodrum'da caz rüzgarı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen 'Avusturya Günleri' kapsamında 'First Gig Never Happened' grubu, caz müzik konseri verdi

07 Mart 2018 14:33

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen \'Avusturya Günleri\' kapsamında \'First Gig Never Happened\' grubu, caz müzik konseri verdi. Konseri izleyenler, keyifli bir gece yaşadı.
Bodrum Ticaret Odası ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen \'Bodrum\'da Avusturya Günleri\' etkinliği kapsamında, Avusturyalı \'First Gig Never Happened\' caz müzik konseri düzenlendi. Herodot Kültür Merkezi\'ndeki konserde, Lisa Hofmaninger ile Judith Schwarz ve onlara piyanoda eşlik eden ortakları Alexander Fitzthum, gece boyunca Charles Mingus, Thelonious Sphere Monk ve Alexander Fitzthum gibi sanatçıların eserlerini seslendirerek izleyicileri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı. Etkinlik koordinatörü Baki Bilgili, \"Avusturya günlerini iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenliyoruz. Hem Türkiye\'de, hem de Avusturya\'da yapıyoruz. Yabancı ve yerel halkın ilgisi oluyor. Giderek de bu ilgi artıyor. İnsanların bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var\" dedi.
First Gig Never Happened Grubu\'nun bateristi Judith Schwarz da ilk kez geldikleri Bodrum\'u çok sevdiklerini söyleyerek, bu tür etkinlikleri kültürel etkileşim açısından çok önemsediklerini belirtti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde izleyiciler, oldukça güzel bir müzik keyfi yaşadı.

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