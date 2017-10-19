Bodrum'da 24 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 24 göçmen ile kaçakları taşıyan sürat teknesinin kaptanı sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Akvaryum Koyu açıklarında, kaçakları taşıyan sürat teknesi olduğunu belirledi. Bunun üzerine tekneye, \'dur\' ihtarında bulunuldu. Teknenin kaptanı, ihtara uymayarak Yunan karasularına doğru kaçmaya başladı. Sahil güvenlik botu, önüne geçerek, sürat teknesini durdurdu. Teknedeki 20\'si Suriye, 4\'ü Irak uyruklu toplam 24 kaçak sahil güvenlik botuna alındı. Teknenin, 29 yaşındaki Türk kaptanı M.K. de gözaltına alındı. Bodrum Limanı\'na getirilen 9\'u çocuk, 4\'ü kadın toplam 24 kaçağa gıda ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçakların ifadelerinden İstanbul\'dan geldikleri ve kendilerini İstanköy Adası\'na götürmesi için organizatörlere kişi başı 2\'şer bin dolar verdikleri öğrenildi. Bitez Mahallesi sahilinden denize açıldıkları da öğrenilen kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi. Kaçakları taşıyan sürat teknesinin gözaltına alınan Türk kaptanı M.K. ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



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