Bodrum'da 18 kaçak yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) geçmeye çalışan 18 göçmen, yakalandı.

Bodrum\'un Orkakent Mahallesi Kargı Adası açıklarında ahşap tekneyle ve yasa dışı yollarla İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan 18 göçmen, bugün saat 04.30 sıralarında, sahil güvenlik ekiplerince fark edilip yakalandı. 17\'si Suriye ve 1\'i Filistin uyruklu 18 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. 8\'i kadın ve 7\'si çocuk olan kaçaklar, Bodrum Limanı\'ndaki sahil güvenlik karakoluna getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne gönderildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı tekneye ise el konuldu.



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