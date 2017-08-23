Bodrum'da 16 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Kos Adası\'na geçmeye çalışan 16 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.45\'te, Bodrum Bitez önlerinde, tekne içerisinde bir grup kaçağı fark etti. Yapılan müdahaleyle 15 İran uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik Bodrum SG İskelesi\'ne getirilen kaçakların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderildikten sonra emniyete teslim edildi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan göçmen tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları azim ve kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

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