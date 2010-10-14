-BODRUM'DA 10 HEKTAR MAKİLİK ALAN YANDI BODRUM (A.A) - 14.10.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak beldesindeki makilik ve çalılık alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Beldeye bağlı Küdür mevkisindeki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan, Bodrum, Bitez, Ortakent Yahşi ve Konacık belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçiler müdahale etti. Ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede güçlük çektikleri yangını, Yalıkavak Belediyesine ait arıtma tesisine ulaşmadan söndürdü. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapıldığı bildirildi.