Bodrum yeni yıla hazır

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da sokak ve caddeler, yaklaşan yılbaşı öncesi ışıl ışıl süslenirken, açık olan otelerde doluluk oranının yüzde 90\'lara ulaştığı bildirildi. Konaklama tesisleri ve restoranlar konukları için yılbaşına özel gala geceleri ve eğlenceler hazırladı. Meydandaki kutlamalarda ise Ediz konseriyle Bodrumlular yeni yıla \'merhaba\' diyecek.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyen Muğlalılar\'ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden çok sayıda kişi konaklama tesislerinde rezervasyonlarını yaptırdı. İlçede yılbaşında açık olacak 4 ve 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 90\'lara ulaştı. Son dakika rezervasyonları ile ilçedeki konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bekleniyor. Konaklama tesisleri ve restoranlar, konuklarına en iyi hizmeti verebilmek için çeşitli eğlence programları hazırladı. Geçmiş yılların aksine bu yıl maliyetlerin yüksek olması ve yılbaşı tatilinin kısa olması nedeniyle oteller ve restoranlar ünlü isimler yerine programlarında yerel sanatçıları tercih etti. Programlarda DJ performansları ile çeşitli dans gruplarının gösterilerinin olması dikkat çekti. Bodrum\'da yılbaşı gecesi sahne almak için anlaşma yapan tek ünlü isim Yeşim Salkım oldu. Linet, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler ise 2018\'in son günlerinde ilçede sahneye çıkacak.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Bodrum Belediyesi ise Belediye Meydanı\'nda yılbaşına özel Ediz konseri düzenledi. Otel ve eğlence mekanlarında programları olmayanlar yeni yılı Meydan\'da geri sayım yaparak karşılayacak. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum\'un yeni yıla hazır olduğunu belirti, \"Bodrum her sene olduğu bu yılbaşında da gündemde. Şu anda zaten bir çok 4-5 yıldızlı otelimiz açık. Bunların bir çoğunda da yılbaşı gecesi için yapılmış programlar var. Bunların karşılığında alınmış olan rezervasyonlar var ve ciddi bir talep olduğu görülmekte. Bodrum zaten iç turizmde Türkiye\'nin gözbebeği. Bodrum\'da şu an İstanbul, Ankara ve Anadolu\'nun bazı kentlerinden de yapılan rezervasyonlar görülmekte. Ciddi bir kalabalık olacağı tahmin ediliyor. Yoğun bir katılımla Bodrum\'da yılbaşını geçireceğimizi zannediyorum\" dedi.

Çarşı Mahallesi\'nde restoran işleten Mahmut Özkartal da, \"Hemen hemen bütün işletmeler hazırlıklarını tamamladı. Son detaylar gözden geçiriliyor. Biz sadece misafirlerimizi bekliyoruz. Bodrum yeni yıla hazır girecek. Biz umutla bakıyoruz umarım yeni yıl bolluğuyla gelir\" dedi.

İlçede bulunan alışveriş merkezleri de yeni yıl süslemelerini tamamlarken, yılbaşına özel indirimlerle müşterileri çekmeye çalışıyor.



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