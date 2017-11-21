Bodrum MHP'den 250 istifa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bodrum İlçe Teşkilatı'nda 250 üye, partiden istifa etti. Eski MHP Bodrum İlçe Başkanı İlhami Karadağ, "Bu partiye tam 50 yılımı verdim. Bugün arkadaşlarımızla içimiz kan ağlayarak istifa ediyoruz" dedi.

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, Bodrum İlçe Seçim Kurulu’na giderek partilerinden istifa etti. Aralarında eski MHP Bodrum İlçe Teşkilatı başkanlarından İlhami Karadağ, kapatılan Konacık Beldesi’nin MHP’li son belediye başkanı Mehmet Tosun, eski MHP Bodrum ilçe başkanlarından Osman Yetgin, kapatılan Ortakent-Yahşi Beldesi’nin MHP’li son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin’in de bulunduğu partililer, istifa dilekçelerini teslim etmelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

İstifa eden MHP’liler adına konuşan İlhami Karadağ, “Yaklaşık 680 üyesi bulunan MHP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda, bugün 250 kişi istifasını verdi. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Bizler bugün içimiz kan ağlayarak partimizden istifa ediyoruz. 50 yıldır bu partiye gönül bağıyla hizmet ediyorum. 30-40 yıldır hiçbir beklentisi olmadan hizmet veren arkadaşlarımız var. Parti eski rotasından çıktığı ve tüzel kişiliğini kaybetmeye başladığı için bu noktaya gelindi. Bu şartlarda partiye daha fazla hizmet veremeyeceğimizi, ülke yararına daha fazla hizmet edemeyeceğimizi, ülkemize daha fazla sahip çıkamayacağımızı anladık. Bu nedenle toplu halde istifa etme kararı aldık” dedi.