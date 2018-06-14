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Ekonomi

Bodrum-Londra uçak seferleri başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından Milas- Bodrum Havalimanı ile Londra arasında ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar başladı

14 Haziran 2018 15:37

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) tarafından Milas- Bodrum Havalimanı ile Londra arasında ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar başladı.
THY tarafından ilk kez düzenlenen direkt uçuşlar arasında yer alan Milas-Bodrum Havalimanı - Londra (Gatwick) seferleri başladı. Londra\'dan bugün saat 03.40\'ta, Milas-Bodrum Havalimanı\'na 98 yolcuyla gelen THY uçağı, apronda su takı gösterisiyle karşılandı. Yolculara ise karanfiller verildi. Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Müdür Yardımcısı Yakup Püsküllü, Milas-Bodrum Havalimanı Türk Hava Yolları Satış Müdürü Turan Yardımcı ve personel, turistlerle birlikte pasta kesti.
Turizm sezonu boyunca sürecek direkt uçuşların, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere yapılacağı, 8 Eylül 2018\'de ise sona ereceği belirtildi.

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