Bodrum duman altında

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki katı atık depolama alanında dün akşam saatlerinde başlayan yangın, bu sabah söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında ortaya çıkan duman, bir süre turistik ilçenin üzerini kapladı.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama merkezinde dün saat 21.00\'de, yangın çıktı. Metangazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama ardından başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda alanda patlamalar oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler, ekiplerin anında müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Katı atık alanındaki yangın, bugün saat 09.00\'da kontrol altına alınabildi. Yangın söndürülürken, önlem amaçlı bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Alandan yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Bodrum Kalesi de duman içerisinde gözden kayboldu.



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