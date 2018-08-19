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Bodrum çiçek açtı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da düzenlenen çiçek festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı

19 Ağustos 2018 14:32

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen çiçek festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Bodrum Belediyesi\'nin desteği, TMMOB Peyzaj ve Mimarlar Odası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Bodrum Rotary Kulübü\'nün katkıları ile \'Çiçeklerin Festivali Bodrum\' etkinliği düzenlendi. 24 Ağustos\'ta sona erecek festival, Bodrum Belediye Meydanı\'ndan bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş ile başladı. Katılımcılar boyunlarına çiçekler taktı, kollarında çiçeklerle dolu sepetlerle yürüdü. Bando ekibinin çaldığı eğlenceli şarkılarla Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki Marina Çarşısı\'na kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Çarşıda, çiçek ve hediyelik eşya satılan stantlar kuruldu. Bayram haftası boyunca, \'Çiçeklerin Festivali Bodrum\' etkinliği kapsamında stantların açık kalacağı, canlı müzik etkinliklerinin yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin yapılacağı öğrenildi.

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