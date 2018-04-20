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Bodrum 2 depremle sallandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Gökova Körfezi açıklarında 2

20 Nisan 2018 19:40

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Gökova Körfezi açıklarında 2.9 ve 3.9 büyüklüğündeki 2 deprem meydana geldi. Depremler, Bodrum\'un mahallelerinde ve çevredeki yerleşim merkezlerinde hafif hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden alınan bilgiye göre; ilk deprem, saat 15.14\'te meydana geldi. Merkez üssü Gökova Körfezi açıkları olarak belirlenen 2.9 büyüklüğündeki deprem Bodrum, Konacık, Bitez, Ortakent ve Turgutreis\'te de hissedildi. Hafif şiddetli depremin ardından, saat 15.20\'de, 3.9 büyüklüğünde, yine aynı yerde ikinci bir sarsıntı daha oldu. Depremlerde ölen ya da yaralanan olmadığı, kentte herhangi bir tedirginlik yaşanmadığı belirtildi.

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