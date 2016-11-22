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BBC Türkçe

Böcek ilacıyla 'şifa dağıtan' papaz

Güney Afrika'da kendisini peygamber ilan eden bir papazın 'cemaatindekileri iyileştirmek için' yüzlerine böcek ilacı sıkması büyük tepki çekti

22 Kasım 2016 00:32

Güney Afrika'da kendisini peygamber ilan eden bir papazın 'cemaatindekileri iyileştirmek için' yüzlerine böcek ilacı sıkması büyük tepki çekti.

Lethebo Rabalago adlı papaz Facebook'taki paylaşımında Doom marka böcek ilacının insanları iyileştirdiğini iddia etti.

Doom'u üreten firmaysa böcek ilacını yüze sıkmanın riskleri konusunda uyarı yaparken, bir hükümet komisyonu etkilenen herkesin şikayet etmesi çağrısında bulundu.

Ancak Rabalago yaptıklarını savundu ve BBC'ye yaptığı açıklamada insanları iyileştirmek için alışılmadık yöntemler kullandığını belirtti.

Facebook ve Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda Limpopo bölgesindeki bir kiliseyi yöneten Papaz Rabalago, böcek ilacını cemaatindekilerin doğrudan gözlerine ve vücutlarının çeşitli yerlerine sıkarken görülüyor.

Rabalago, böcek ilacını sıktığı bir kadının gözündeki enfeksiyonun geçtiğini ve kadının "Tanrı'nın gücüne inandığı için durumunun çok iyi olduğunu" belirtti.

Rabalago böcek ilacıyla HIV ve kanseri de tedavi edebildiğini savunuyor.

Böcek ilacını üreten firmaysa yaptığı yazılı açıklamada, "Doom ya da herhangi bir böcek ilacını insanların yüzüne sıkmanın güvenliği olmadığını açıkça söylemek istiyoruz. Doom, kutuda gösterilen böcekleri öldürmek için tasarlandı ve kutuda da uyulması gereken çok açık kurallar yazıyor" dedi.

Şirket ayrıca, böcek ilacını kullanmasını durdurmak için Rabalago'ya ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

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