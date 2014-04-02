Bobs’ta oylama başladı!



Bu yıl onuncusu düzenlenen Bobs-Best of Online Activism yarışmasında internet kullanıcılarının gösterdiği 3 bini aşkın aday arasından uluslararası jürinin seçtiği finalistler 2 Nisan’dan itibaren halk oylamasına sunuluyor. Türkçe dahil 14 dilde yarışan içerikler için 7 Mayıs’a kadar Bobs sayfası üzerinden oy kullanılabilecek. Adayların kısa tanıtımlarına www.thebobs.com ve Türkçe olarak www.thebobs.com/turkish adreslerinden ulaşılabiliyor.

Sansür ve yaratıcılık

Uluslararası blog camiası yine çalkantılı bir dönemden geçiyor. Geçen yıl patlak veren NSA skandalı, dünyanın dört bir yanında hükümetlerin sansür saldırıları gündeme damgasını vurdu. Ancak bu sansür ve gözetim girişimleri, pek çok yaratıcı bilgisayar uzmanına yeni şifreleme teknikleri ve güvenli iletişim ağları oluşturma yolunda ilham da vermiş oldu. Türkiye’de geçen yazki Gezi protestolarının anısı hâlâ tazeyken bu yıl başında Ukrayna krizi gündeme damgasını vurdu. Afrika ve Asya'da insanların bilgiye erişimini kolaylaştıracak teknik inovasyonlar ön plandaydı.

Her şeye rağmen…

Bobs yarışmasına katılanlar arasında da ülkelerinde baskı, takibat, hatta hapis tehdidi altında blog, internet siteleri ve kampanyalara imza atan aktivistler var. Arap ülkelerindeki kadın hakları savunucuları olsun, Çin'deki muhalifler olsun, internet onlar için son serbest alan. Çoğu, sansür ve engellemeleri çeşitli yollarla delmeye çalışıyor. Küba’da rejimi eleştiren bloglarıyla tanınan ve 2008 yılında Bobs ödülünü kazanan Yoani Sanchez, yıllarca yurtdışına seyahat edemediği için ödülünü ancak geçen yıl teslim alabildi.

Bu yılki Bobs’ta internet kullanıcıları 3 bini aşkın aday gösterdi. Uluslararası jüri favorilerini belirledi ve şimdi top yine internet kullanıcılarında. Bu yıl Bobs yine birbirinden yaratıcı ve cesur projelerle dolu.

NSA, Ukrayna ve sansür…

Deutsche Welle Program Direktörü Gerda Meuer, tüm dünyada insanların internet ortamında daha fazla düşünce özgürlüğü ve tüm toplumsal alanlarda şeffaflık için mücadele verdiğine dikkat çekerek, "Ancak internet gözetlenmekte ve kontrol altına alınmaya çalışılmakta. Bobs'taki pek çok finalist işte tam da bu konuyu ele alıyor. Dijital gözetime son verilmesi talep ediliyor" diye konuştu. Amerikalı gazeteci Glen Greenwald'un araştırmacı haber sitesi "The Intercept", sansüre karşı çalışmalar yürüten "Lantern" ve Ukrayna'dan "EuroMaydan" siteleri bu örneklerden bazıları.

Brezilya'dan "Um lar para Snowden" kampanyası, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in gözetim faaliyetlerini ifşa eden eski NSA çalışanı Edward Snowden’a iltica hakkı tanınması çağrısında bir milyonun üzerinde imza toplamayı başardı. Bu yıl Bobs’a Çince ve İngilizce versiyonlarıyla aday olan Lantern, bilgisayardan bilgisayara davet yoluyla sansür ve erişim kısıtlamalarını delen bir ağ. Ukrayna'dan Facebook sitesi "Euromaydan" Ukrayna'daki gösteriler sırasında en önemli bilgi kaynağı işlevi gördü ve yaklaşık 300 bin üyesi bulunuyor.

Türkiye'den adaylar

Türkçe içeriklerden ise 140Journos, Oy ve Ötesi, Vagus TV, Kem Gözlere Şiş, Ahmet A.Sabancı ve Mülksüzleştirme Ağları değişik kategorilerden finalistler arasında. Bu adaylar diğer tüm dillerdeki rakiplerine karşı yarışacak. Halk oylamasıyla belirlenecek kullanıcı ödüllerinin adayları ise Ötekilerin Postası, Kızlı Erkekli Ev, Yüksekova Haber, GetDemokrasi ve #OccupyGezi. Bobs uluslararası jürisinin bu yılki Türk üyesi, Bilgi Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Erkan Saka.

Bobs'un tüm kategorilerinde kazananlar 7 Mayıs’ta açıklanacak. Jüri ödülü sahipleri Deutsche Welle'nin davetiyle Bonn kentinde düzenlenen Deutsche Welle Global Media Forum’a katılacak ve burada 30 Haziran tarihinde düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak.

Bobs'ta 14 dil; Almanca, Arapça, Bengalce, Çince, Endonezce, Farsça, Fransızca, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Türkçe ve Ukraynaca içerikler yarışıyor.