Bobs’ta ödüller verildi



DW’nin düzenlediği dünyanın en büyük uluslararası online aktivizm yarışması Bobs’da jüri ödülleri Global Medya Forumu kapsamında Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen ödül töreninde sahiplerine takdim edildi. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Bobs yarışmasında aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 14 dildeki içeriklerin yarıştığı üç ana kategorideki jüri ödülü sahipleri 3 Mayıs tarihinde açıklanmıştı.

Sosyal Değişim kategorisinde ödül bu sene Bangladeş’ten “Mukto Mona” adlı siteye verildi. Blog, blogger Avijit Roy'un şubat ayında radikal dinciler tarafından öldürülmesinin ardından eşi Rafida Ahmed tarafından sürdürülüyor.

Ödül törenine katılan Ahmed, “Blogu takip edenler bize cesaret veriyor” şeklinde konuştu. Eşiyle bloguna başlamasından bir yıl sonra tanıştıklarını kaydeden Ahmed, eşinin hayatta olsaydı ödül hakkında ne düşüneceği şeklindeki soruya “Vaktimizin çoğunu blok hakkında konuşarak geçiriyorduk. Onun çocuğu gibiydi. Eminim çok mutlu olurdu” dedi.

Ahmed ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında da “Bu ödülü eşim ve Mukto Mona moderatörleri adına alıyorum. Bu ödül blogerların ilerlemeleri, yola devam etmeleri konusunda onları teşvik edecektir” ifadelerini kullandı.

Bangladeş’te son dönemde öldürülenin sadece eşi Roy olmadığını diğer bloggerların da öldürüldüğünü kaydeden Rafida Ahmed, radikal dincilerin nefret listesinde yer alan 84 bloggerdan 9’unun öldürüldüğünü söyledi. Rafida Ahmed, Bobs ödülünün Bangladeşli yetkililere daha fazla önlem almaları için bir sinyal olmasını umut ettiğini ancak çok da emin olamadığını kaydetti.

Gizlilik & Güvenlik kategorisi

Gizlilik&Güvenlik kategorisinde ödülün sahibi İspanyolca yayın yapan “Rancho Electronico” adlı site oldu. Site, güvenlik ve özgür ve açık internet konularında kullanıcıları bilgilendiriyor ve bu konuya ilgi duyanları bir araya getiriyor.

Siteyi temsilen Meksika'dan ödül törenine katılan Ruben Omar Valencia Perez, “Bizi bastıran bir ülkede, insanların ortadan kaybolduğu Meksika’da hayatta olmak bizim zorluğumuz” ifadelerini kullandı. Perez, “Bizler kendi güvenlik araçlarımızı oluşturuyoruz. İfade özgürlüğü yok. Hayatınız garanti altında değil” şeklinde konuştu.

Perez, ödülden dolayı memnun olduğunu söyledi.

“Küçük mülteci çocuğun serüveni”

Bobs’ta bu yıl Sanat&Medya kategorisinin kazananı “Zaytoun, the little refugee” adına ödülü Suriye'den Almanya'ya gelen Mohamed Tayeb aldı.

Tayeb, Bobs ödülünün acı çeken, yerlerinden olmuş insanların tanınması anlamına geldiğini, onlara görünürlük sağladığını söyledi.

Arapça dilinde yayın yapan “Zaytoun, the little refugee” adlı site Suriye'deki küçük bir Filistinli mülteci çocuğun serüvenini içeren video oyunuyla Filistin ve Suriyelilerin durumunun anlaşılması amaçlıyor.

İfade Özgürlüğü Ödülü

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan blog yazarı Raif Bedevi, bu yıl Deutsche Welle'nin Bobs yarışması kapsamında verilen İfade Özgürlüğü Ödülüne layık görüldü. İfade Özgürlüğü Ödülü’nün kazananı şubat ayında açıklanmıştı.

Bedevi’nin Kanada’da yaşayan eşi Ensaf Haydar törende yayınlanan bir video mesajda, “Raif’in davasını unutmayın. Onun ve çocuklarının kaderi sizin elinizde” şeklinde konuştu. Haydar, “Umarım Raif bizimle, ailesiyle birlikte olabilir. Tüm umudum bu” dedi.

Ensaf Haydar ayrıca, “Ben bir insan hakları aktivisti değilim. Eşimle ve çocuklarımla normal bir yaşam sürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki blog yazarı, 2014 Mayıs ayında bin kırbaç, 10 yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırılmıştı. Bedevi, 9 Ocak'ta ilk kez halk önünde kırbaçlandı.

Ödül töreninde konuşan DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Bu ödülü vermekten dolayı çok mutluyuz. O bir cesaret örneği. Daha da önemlisi Raif Bedevi’nin kaderi hakkında haberler yazmaya devam edeceğiz. Dünyanın her köşesinde ifade özgürlüğü için mücadele eden insanları desteklemeliyiz” şeklinde konuştu.

Limbourg ayrıca, “Raif Bedevi’nin hapishaneden çıkmasını umut edelim ve bunun için çalışalım. O ve ifade özgürlüğü için mücadele edenler hapishanede olmamalı” dedi.

Deutsche Welle tarafından 2004 yılında başlatılan Bobs-En İyi Online Aktivizm projesi, internette düşünce özgürlüğünü geliştirmek ve sansürsüz ortamda açık ve serbest düşünce alışverişini teşvik amacını taşıyor.