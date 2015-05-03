Bobs’ta kazananlar belli oldu



Jüri üyeleri, Berlin'de düzenlenen oturumda yarışma kapsamındaki tüm dilleri içeren üç kategoride (Sosyal Değişim, Gizlilik&Güvenlik, Sanat&Medya) kazananı belirledi. Uzun tartışmalar sonrası Meksika, Bangladeş ve Suriye ile Filistin’den üç proje seçildi:

Sosyal Değişim kategorisinde ödül Bangladeş’e

Bu kategoride kazanan Bengladeş dilinde yayın yapan “Bonya’s Blog” adlı site oldu. Blog yazarı Rafida Bonya Ahmed, eşi Avijit Roy’un radikal dinciler tarafından öldürülmesinin ardından onun blogunu devam ettirme kararı aldı. Blogda (http://blog.mukto-mona.com) laiklik ve bilim üzerine yazılar yer alıyor.

Roy, son dönemde ülkede öldürülen 8 blog yazarından biri. Radikal dincilerin 84 kişilik bir ölüm listesi hazırladığı belirtildi. Öldürülen 8 blog yazarının da listede yer aldığı kaydedildi.

Bangladeşli jüri üyesi Shahidul Alam, bloğa verilen ödülün cesur ve risk alan blog yazarlarına dikkat çektiğini söyledi.

Gizlilik & Güvenlik kategorisi

Gizlilik&Güvenlik kategorisinde bu yıl ödül kazanan İspanyolca yayın yapan “Rancho Electronico” adlı site oldu. Site (http://ranchoelectronico.org) güvenlik ve özgür ve açık internet konularında kullanıcıları bilgilendiriyor ve bu konuya ilgi duyanları bir araya getiriyor.

Jüri üyesi Renata Avila, platformun amacının dijital boşluğu kapatmak ve insanlara ulaşmak olduğunu belirtti.

“Küçük mülteci çocuğun serüvenine” ödül

Kategorinin bu yılki kazananı Arapça dilinde yayın yapan “Zaytoun, the little refugee” adlı site oldu. Zaytoun'da (https://zaytounthelittlerefugee.wordpress.com) Suriye'deki küçük bir Filistinli mülteci çocuğun serüvenini içeren video oyununda Filistin ve Suriyelilerin durumunun anlaşılması amaçlanıyor. Jüri üyesi Leila Nachawati, “Suriye’de yüzyılımızın en büyük insani felaketlerinden biri yaşanıyor. Bu, Filistinliler için iki belki de üç katı geçerli. Zaytounö bu ilişkiyi gözler önüne seriyor. Suriye hakkında çok şey duyuyoruz ancak orada etkilenen insanlardan çok az şey işitiyoruz. Ödül, bu insanlarun unutulmadığına yönelik bir işaret” dedi.

“Aday gösterilmek bile önemli”

Uluslararası jüri arasında yer alan Bilgi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, “Alanındaki en büyük çaplı yarışmadan biri olan The Bobs'ta çok sayıda dilden proje yarışıyor. Küresel düzeyde dijital zenginliği izlemek açısından yarışma takip edilmelidir. Uluslararası jürinin oylaması her zaman tamamen rasyonel nedenlere dayanmayabilir. Bazen acil gündem konularını işleyen projelerin öne çıkabildiğini görüyoruz. Ancak samimiyetle bu yarışmada aday gösterilmenin bile önemli olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Türkçe’de kazanan 5 Harfliler

Jüri ödüllerine paralel olarak, internet kullanıcıları oylamayla 14 dil kategorisinde kazananı belirledi. Toplam 30 bine yakın oy kullanıldı.

Türkçe’de Halkın Seçimi kategorisinde kazanan 466 oyla 5 Harfliler (www.5harfliler.com) adlı site oldu. 5 Harfliler, kadın hakları konusunda haber ve yazılara yer veren bir site. Kadın yaşamı ve kadın hakları mücadelesine ilişkin her türlü içerik sitede yer alıyor. 5 Harfliler özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir popülariteye sahip ve bazı haberleri yazılı basına da yansıyor.

Deutsche Welle İfade Özgürlüğü Ödülü

Raif Bedevi, şubat ayı sonunda Deutsche Welle İfade Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. 31 yaşındaki blog yazarı, 2014 mayıs ayında bin kırbaç, 10 yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırılmıştı. Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, bu karara Bedevi’nin insan hakları ve ifade özgürlüğü konusundaki çabalarını gerekçe gösterdi.

Kazananlar ve yarışmaya ilişkin daha fazla bilgiye www.thebobs.com internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Ödüller Global Medya Forumu'nda verilecek

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, bu yıl 'En İyi Online Aktivizm' yarışması 'Bobs'u 11’inci kez düzenledi.

14 jüri üyesi, 112 aday arasından kazananları belirledi. Bu yıl tüm dünyadan 4 bin 800’ün üzerinde aday önerisi geldi. Üç jüri kategorisi ve DW İfade Özgürlüğü Ödüllerinin kazananları, 23 Haziran’da Bonn’da Global Medya Forumu kapsamında düzenlenecek törende ödüllerini alacak.