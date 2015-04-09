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Dünya
Deutsche Welle

Bobs’da halk oylaması başladı

Deutsche Welle 11’inci Bobs yarışması kapsamında 9 Nisan’da oy verme işlemi başladı. Halk oylaması üç hafta sürecek.

09 Nisan 2015 17:36


Uluslararası jüri, Deutsche Welle En iyi Online Aktivizm yarışması Bobs kapsamında tüm kategorilerde finalistleri belirledi. Üç jüri ödülü ve 14 farklı dil kategorisindeki adaylar tüm dünyadan 4 bin 800’ün üzerinde öneri arasından seçildi. Kullanıcılar 14 dil kategorisindeki adaylardan kazananları belirlemek için internet üzerinden (http://thebobs.com/turkish) oy kullanabilecek.

Üç kategoride jüri ödülü

Bobs, 14 farklı dilin dâhil olduğu kategorilerde insan hakları, demokratik reformlar ve ifade özgürlüğü hakkı için dünya genelinde kısmen baskıcı koşullar altında çaba gösteren insanları öne çıkarmayı hedefliyor.

İnternet dünyasındaki hızlı gelişmelere uyum sağlamak için Bobs 2015 ödül kategorilerinde değişikliğe gidildi. Üç yeni jüri kategorisi internetteki güncel sosyal ve politik girişimlere odaklanıyor: Sosyal Değişim, Gizlilik&Güvenlik ve Sanat&Medya.

DW İfade Özgürlüğü Özel Ödülü

Bobs kapsamında Deutsche Welle şubat ayında İfade Özgürlüğü Ödülü'nü Suudi blog yazarı Raif Bedevi'ye verdi.

Deustche Welle bu ödülle, dijital dünyada ifade özgürlüğü konusunda çaba gösteren kişi ya da girişimleri ödüllendiriyor.

Kim kazanacak?

Bobs Ödülleri internet sitesinde kullanıcılar 14 farklı dildeki adaylar hakkında ayrıntılı bilgi alabilir. İnternet üzerinden yapılan halk oylamasında kendi dillerinde 3 Mayıs 2015'e kadar oy kullanabilirler. Her dilde 5 aday bulunuyor.

Tüm dilleri kapsayan üç kategoriyi ise jüri, mayıs ayında Berlin’de düzenlenecek oturumda belirleyecek. Üç kategorinin kazananları, 23 Haziran’da Bonn’da Global Medya Forumu kapsamında düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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