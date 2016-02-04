Bobs internetin kahramanlarını arıyor



Deutsche Welle online aktivizm yarışması Bobs’un bu yıl 12’ncisini düzenliyor. İnternet kullanıcıları 14 dilde aday önerilerini 3 Mart’a kadar gönderebilecek.

Bobs’un eski jüri üyelerinden Claire Ulrich, kısa bir süre önce Bobs’un internet sitesinde "İnternette ifade özgürlüğü karmaşık bir Madde 22 durumunda bulunuyor” diye yazmıştı. Ulrich, bir yandan Paris’teki saldırılar sonrası genç insanların internetteki girişimlerinin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu yazarken, diğer yandan da dünyanın pek çok bölgesinde online aktivizmin gözetleme ve baskı dolayısıyla ölüm tehlikesiyle bağlantılı olduğunu belirtmişti.

İşte Deustche Welle de tüm bunları göz önünde bulundurarak 12’nci kez internette ifade özgürlüğü ve sivil toplumu güçlendirmeyi hedefleyen girişim ve projeleri arıyor. 4 Şubat’tan 3 Mart'a kadar internet kullanıcıları thebobs.com internet sitesi üzerinden 18 kategori ve 14 dilde internet sitesi ve online girişimleri aday gösterebilecek.

Bağımsız ve uluslararası jüri

Bobs kapsamında jüride her dilden bir uzman bulunuyor. Jüri üyeleri, bağımsız bir şekilde önerileri değerlendirip her dilde adayları belirleyecek.

Türkiye’nin jüri üyesi bu yıl da İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programının direktörü Erkan Saka. Saka, yeni medya kültürü ve siber antropoloji alanında dersler veriyor.

Yeni kategoriler ve özel İfade Özgürlüğü Ödülü

Yarışmanın ilk aşaması kullanıcıların “Sosyal Değişim”, “İyilik için Teknoloji”, “Sanat ve Kültür”, “Yurttaş Gazeteciliği” ve Bobs’taki her dil için bir kullanıcı kategorisi için önerilerle başlıyor. Gönderilen çok sayıda öneri arasından –geçen yıl 4 bin 800 öneri gelmişti- jüri, adayları belirleyecek. Deutsche Welle bu listeyi 31 Mart‘ta yayınlayacak.

31 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında internet kullanıcıları, thebobs.com sitesi üzerinden yarışmadaki adaylar için oy kullanabilecek. Geçen yıl 120 bin internet kullanıcısı oylamaya katıldı.

2 Mayıs’ta, Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü’nden bir gün önce, Berlin’de düzenlenecek basın toplantısında kazananlar kamuoyuna açıklanacak. Bunun yanı sıra Deutsche Welle ikinci kez İfade Özgürlüğü Ödülü’nü veriyor. 2015 yılında bu ödülü tutuklu Suudi blog yazarı Raif Bedevi almıştı. Jüri ve İfade Özgürlüğü Ödülü’nün kazananları, ödüllerini 14 Haziran’da Bonn’da düzenlenecek Deutsche Welle Global Medya Forumu’nda alacak.