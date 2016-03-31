Bobs 2016’da oylama başladı

Bobs 2016 için 14 ülkeden jüri üyeleri, yarışma için gelen 2300’den fazla öneriyi

inceledi ve 126 site finale kaldı. Adaylar, 14 yarışma dilinde beşer finalist ve dört özel

kategoride (Sosyal Değişim, İyilik için Teknoloji, Sanat ve Kültür ve Yurttaş

Gazeteciliği) 14’er finalisti içeriyor.

Bugünden itibaren kullanıcılar thebobs.com/turkish

sitesi üzerinden favori internet

sitesi, akıllı telefon uygulamaları, proje ya da kişilere için oy verebilecek. En fazla oyu

alanlar, Bobs 2016 kullanıcı ödüllerinin kazananı olacak. Jüri üyeleri ise Berlin’de

düzenlenecek jüri oturumunda dört kategoride kazananları belirleyecek.

Deustche Welle Yenilikçi Programlara bölümü başkanı Julia Bernstof, "Bobs 2016 için

aday gösterilen tüm insanları ve projeleri tebrik ediyoruz. Sosyal değişim ve ifade

özgürlüğü alanlarında çaba gösteren bu kadar çok özverili ve çalışkan insanı tanımak

onur verici” açıklamasını yaptı.

Bobs’un 12 yılı

Deutsche Welle ve Bobs, 12 yıldır kurumun da idealleri arasında bulunan ifade

özgürlüğü ve online aktivizm alanında çaba gösteren kişileri ödüllendiriyor. Bobs’un

önceki yıllarda kazananları arasında Yoani Sánchez

(Küba), Lina Ben Mhenni

(Tunus), Ushahidi (Kenya), the Sunlight Foundation (ABD), Li Chengpeng (Çin) ve

Alaa Abd El-Fattah (Mısır) bulunuyor.

Yarışmanın bu yılki Türk jüri üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve

Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans

Programının direktörü Erkan Saka. Saka, "BOBS ödülleri alanındaki hem en eski hem

de coğrafi olarak en geniş alanı kapsayan ödüllerden biridir. Yerel dillere önem

vermesiyle ve yıldan yıla kategorik değişikliler yaparak internet dünyasının gelişimine

ayak uydurmasıyla farklılığını ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Nasıl oy kullanılacak?

Kullanıcıların oy kullanabilmesi için öncelikle thebobs.com/turkish sitesinde belirtilen

servislerden biri üzerinden giriş yapması gerekiyor. Bobs 2016 ile ilgili gelişmeler için

bizi (https://twitter.com/dw_thebobs) ve (https://www.facebook.com/dw.thebobs/)

adresleri üzerinden de takip edebilirsiniz.

Yarışmanın kazananları 14 Haziran’da Bonn’da düzenlenecek Deutsche Welle Global

Medya Forumu kapsamında ödüllerini almak için davet edilecek. Kazananlar 2

Mayıs’ta duyurulacak.