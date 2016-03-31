Bobs 2016’da oylama başladı

Bobs 2016 için 14 ülkeden jüri üyeleri, yarışma için gelen 2300’den fazla öneriyi
inceledi ve 126 site finale kaldı. Adaylar, 14 yarışma dilinde beşer finalist ve dört özel
kategoride (Sosyal Değişim, İyilik için Teknoloji, Sanat ve Kültür ve Yurttaş
Gazeteciliği) 14’er finalisti içeriyor.
Bugünden itibaren kullanıcılar thebobs.com/turkish
sitesi üzerinden favori internet
sitesi, akıllı telefon uygulamaları, proje ya da kişilere için oy verebilecek. En fazla oyu
alanlar, Bobs 2016 kullanıcı ödüllerinin kazananı olacak. Jüri üyeleri ise Berlin’de
düzenlenecek jüri oturumunda dört kategoride kazananları belirleyecek.
Deustche Welle Yenilikçi Programlara bölümü başkanı Julia Bernstof, "Bobs 2016 için
aday gösterilen tüm insanları ve projeleri tebrik ediyoruz. Sosyal değişim ve ifade
özgürlüğü alanlarında çaba gösteren bu kadar çok özverili ve çalışkan insanı tanımak
onur verici” açıklamasını yaptı.
Bobs’un 12 yılı
Deutsche Welle ve Bobs, 12 yıldır kurumun da idealleri arasında bulunan ifade
özgürlüğü ve online aktivizm alanında çaba gösteren kişileri ödüllendiriyor. Bobs’un
önceki yıllarda kazananları arasında Yoani Sánchez
(Küba), Lina Ben Mhenni
(Tunus), Ushahidi (Kenya), the Sunlight Foundation (ABD), Li Chengpeng (Çin) ve
Alaa Abd El-Fattah (Mısır) bulunuyor.
Yarışmanın bu yılki Türk jüri üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans
Programının direktörü Erkan Saka. Saka, "BOBS ödülleri alanındaki hem en eski hem
de coğrafi olarak en geniş alanı kapsayan ödüllerden biridir. Yerel dillere önem
vermesiyle ve yıldan yıla kategorik değişikliler yaparak internet dünyasının gelişimine
ayak uydurmasıyla farklılığını ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.
Nasıl oy kullanılacak?
Kullanıcıların oy kullanabilmesi için öncelikle thebobs.com/turkish sitesinde belirtilen
servislerden biri üzerinden giriş yapması gerekiyor. Bobs 2016 ile ilgili gelişmeler için
bizi (https://twitter.com/dw_thebobs) ve (https://www.facebook.com/dw.thebobs/)
adresleri üzerinden de takip edebilirsiniz.
Yarışmanın kazananları 14 Haziran’da Bonn’da düzenlenecek Deutsche Welle Global
Medya Forumu kapsamında ödüllerini almak için davet edilecek. Kazananlar 2
Mayıs’ta duyurulacak.