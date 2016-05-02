Bobs 2016’da kazananlar belli oldu



Berlin’de bir araya gelen 14 jüri üyesinin işi hiç de kolay değildi. Bobs yarışması kapsamında önerilen 2300’den fazla aday arasından 4 kazanan belirlendi. Sunulan projeler arasında internet sitelerinden, Instagram hesapları, akıllı telefon uygulamaları ve Facebook sayfalarına kadar pek çok içerik vardı.Dört ana kategoride kazanan aktivist ve projeler şöyle:

Yurttaş Gazeteciliği: Razor Edge adlı belgesel, Bangladeş

Yurttaş Gazeteciliği kategorisinde ödül bu yıl Bangladeş’e gitti. 2015 yılında Bagladeş’te çok sayıda blog yazarı radikal İslamcı grupların saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti. Nastiker Dharmakatha takma adını kullanan 35 yaşındaki bir film yapımcısı da YouTube’da yayınladığı 17 dakikalık Razor Edge adlı belgeselde Bangladeşli ateist blogger, yazar ya da yayıncıların durumunu anlatıyor.

Bobs yarışmasının Bangladeşli jüri üyesi ve 2015 yılında öldürülen blogger Avijit Roy’un eşi Rafida Bonya Ahmed, “Art arda ikinci kez Bangladeş’ten bir projeye ödül verilmesi durumun iyileşmediğinin tam aksine daha da kötüleştiğinin kanıtı. Sadece geçen 5 hafta içinde dört kişi saldırılarda öldü. Laik aktivistler, yazarlar, bloggerlar, öğretmenler ve azınlıkların yakınları artık hiçbir yerde güvende değil“ ifadelerini kullandı.

İyilik için Teknoloji: Gershad adlı uygulama, İran

Bu kategoride ödül İran’dan bir projeye verildi. Gershad, İran ahlak polisinin konumunu bildiren ve onlardan kaçınabilmek için bir erken uyarı sistemi gibi çalışan bir telefon uygulaması. Tıpkı radar konusunda sürücüleri uyaran uygulamalarda olduğu gibi kullanıcılar, ahlak polisinin nerede bulunduğunu bildiriyor.

İranlı jüri üyesi Golnaz Esfandiari, İran’da milyonlarca kadının ahlak polisinden etkilendiğini, onlara eziyet edildiğini ya da tutuklandıklarını söyledi. Esfandiari, “Bu uyugulama önemli çünkü insanlara yardım edebiliyor ama aynı zamanda İran hükümetinin insanlara eziyet emek ve başörtü takmaya zorlamak için kullandığı baskıcı önlemleri de ortaya koyuyor” dedi.

https://www.gershad.com/

Sosyal Değişim: Stop Acid Attacks, Hindistan

Stop Acid Attacks (SAA) Hindistan’daki asit saldırılarına karşı bir kampanya. Saldırılar sonrası hayatta kalanlarla toplum arasında bir köprü oluşturmaya çalışılıyor. Zira bu saldırıların kurbanları yüzlerini kaybettikten sonra kendilerini izole ediyorlar. SAA, asit saldırısı vakalarını inceleyip gerçek verileri ortaya koyuyor.

Hintli jüri üyesi Abhinandan Sekhri, “Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü dünyada özellikle de cinsiyet dinamiklerinin çarpık olduğu ve erkek egemenliğinin bulunduğu Hindistan gibi ülkelerde, böyle bir kampanya çok büyük bir öneme sahip. Kazandıkları için de diğerlerine ilham olacaklardır. Aslında sosyal bir değişim yaratıyorlar ve Stop Acid Attacks yasa değişiklikleri yapılmasını da sağladı” ifadelerini kullandı.

http://www.stopacidattacks.org/

Sanat ve Kültür: Zentrum für politische Schönheit, Almanya

“Siyasi Güzellik Merkezi” anlamına gelen bu proje kapsamında sanat ve politika alanında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekiliyor. Proje, örneğin Akdeniz’de mültecilerin hayatını kaybettiği trajediler, sınırların kapanmasının insan hakları üzerindeki etkisi ya da gelişmekte olan ülkelere silah ihracatı gibi konulara kamunun ilgisini çekmeyi sağlayan protestolara imza attı.

Alman jüri üyesi Katharina Nocun, “Almanya’dan yapılan silah ihracatından etkilenen özellikle Arap bölgesinden ya da diğer ülkelerden insanlar için, başkaldırının sadece savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde değil, bu bölgelere silah ihraç eden ülkelerde de oluştuğunu görmek güzel“ şeklinde konuştu.

www.politicalbeauty.de

Kullanıcı Ödülü Türkçe: EngelliWeb

Kullancı Ödülü Türkçe kategorisinde kullanıcıların oylarıyla kazanan site EngelliWeb (engelliweb.com) oldu. Site Türkiye’de engelli sitelerin listesini engelleyici kurumun ismini ve varsa mahkeme kararını da ekleyerek gösteren bir girişim.

Jüri kategorisinde dört Türk site yarıştı

Bobs yarışmasının Türk jüri üyesi Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, “14 dilde adayların gösterildiği ve sosyal misyonu olan web projelerinin öne çıktığı BOBS ödülleri benzer ödüller arasında farklılığını geniş bir coğrafyayı ve dil çeşitliliğini gündemine almasıyla koruyor. Dijital iletişim araçlarının evrimi burada da kendini gösteriyor ve her yıl oylanan kategorilerde ve oylama biçimlerinde değişiklikler yapılıyor” şeklinde konuştu.

Saka, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılkinde bir taraftan uluslararası jüri oylama yaparken bir taraftan da halkoylaması çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Jürinin çeşitliliği ve gündemlerinin farklılığından dolayı istenen sonuçlar alınamıyor olabilir ama burada aday gösterilmenin de önemli olduğunun altını çizmeliyim. Türkçe dilinde bu yıl gösterilen adayların gayet güçlü olduğunu ve gelecek için ümit verdiğini belirtmeliyim. İhtiyaç Haritası büyümesini sürdürdükçe kendi alanında politik kutuplaşmaların da ötesine geçebilecek, dünya çapında örnek olabilecek bir proje. Erktolia seksizmin peşinde, hayatın her alanında seksizm gözetimi yapıp, karşı kampanyalar organize ediyor. #101015Ankara kaybettiklerimiz için yapılabilecek en anlamlı işlerden birisi. Haber Nöbeti de hem medya özgürlüğü hem de Kürt sorununun çakışmasında hem insani hem de gazetecilik başarısı. Umarım önümüzdeki yıllarda dijital canlılığımız yeni projelerle devam edecek.”

Ödül töreni Bonn’da

Ödül töreni 13-15 Haziran arasında Bonn’da düzenlenecek Global Medya Forumu’nda yapılacak.

http://www.dw.com/en/global-media-forum/global-media-forum/s-101219