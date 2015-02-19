Bobs 2015: Dünya genelinde ifade özgürlüğü çabası



Deutsche Welle tarafından 11'inci kez düzenlenen Bobs (En İyi Online Aktivizm) Yarışması bu sene bir ilke imza atıyor. Yarışmada ilk kez İfade Özgürlüğü Ödülü verilecek.

Dijital dünyada ifade özgürlüğü hakkı için özel çaba gösteren bir kişi ya da bir girişim, ödülü almaya hak kazanacak.

Sivil toplumu güçlendirmek

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg yaptığı açıklamada, "Uluslararası yarışmamız Bobs, Deutsche Welle’nin temel konusu olan ifade ve basın özgürlüğü çabalarına odaklanmaktadır. Ayrıca üç jüri kategorisinde yoğunlaşarak, ödüllerin kalıcı etkisini güçlendiriyoruz“ ifadelerini kullandı.

Uluslararası jüri üyeleri tarafından kazananların belirleneceği ana kategoriler bu yıl üç konuya odaklanıyor: “Sosyal Değişim“, “Gizlilik & Güvenlik“ ve “Sanat & Medya“. Bu kategorilerde, ülkelerindeki sivil toplumu güçlendirmek için dijital olanakları kullanan insanlar ödüllendirilecek. Kazananlar, uluslararası bir jüri tarafından belirlenecek.

14 kişilik jüri

14 üyeli jüri, 14 yarışma dilinin konuşulduğu ülkelerden internet konusunda uzman kişilerden oluşuyor. Bobs Yarışması'ndaki üç ana kategoride ödülleri kazananlar, mayıs ayı başında Berlin’de düzenlenecek oturumda belirlenecek. Jürinin bu yılki yeni üyeleri Mauricio Santoro (Portekizce), Leila Nachawati (Arapça), Sanam Dolatshahi (Farsça) ve Alexander Morozow (Rusça).

Geçen yıllarda Bobs’u kazananlar arasında Kübalı blog yazarı Yoani Sánchez de vardı. Sánchez, 2008 yılında, uluslararası arenada henüz tanınmadığı dönemde Bobs’ta ödüle layık görülmüştü. Çinli yazar ve blogçu Li Chengpeng ya da fotoblogçu ve 2014 yılının kazananı Mısırlı Mosa'ab Elshamy de ifade özgürlüğünü, bu hakkın yaygın olarak benimsenmediği ülkelerde savunanlar arasında.

İfade Özgürlüğü Ödül'ü ve jüri ödülüne ek olarak, internet üzerinden yapılacak halk oylamasıyla 14 dilin her birinde en iyi seçiliyor. İnternet kullanıcıları, 9 Nisan’dan itibaren oylamaya katılabilecek. Jüri her dil için 5 finalist belirleyecek. Yarışma, haziran ayında Bonn’da düzenlenecek Deutsche Welle Global Medya Forumu’nda ödüllerin dağıtılmasıyla sona erecek.