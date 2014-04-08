Bob Geldof'un kızı öldü



Ünlü İrlandalı şarkıcı Bob Geldof'un iki çocuk annesi kızı Peaches Geldof'un evinde ölü bulunduğu bildirildi. Kızının öldüğünü açıklayan Bob Geldof, "Acımız büyük. O bizlerin en çılgını, en komiği, en şakacısı ve en akıllısıydı" diye konuştu.

Bir ve iki yaşlarında iki çocuk annesi olan Peaches Geldof'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ölümünün ani olduğu belirtildi.

Eşinin ölümü nedeniyle sarsılan Thomas Cohen de "Ben ve oğulları Astala ve Phaedra sevgili eşim Peaches'in hayranlarıydık. Ben şimdi onları annelerini her gün kalplerinde yaşatarak büyüteceğim" diye konuştu.

Geldof, pazar günü Twitter hesabından ölen televizyon sunucusu annesi Paula Yates'le çekilmiş bir bebeklik fotoğrafını paylaşmıştı. Yates, 2000 yılında aşırı doz eroinden hayatını kaybetmişti.

Peaches Geldof, televizyon sunuculuğu ve modellik yapmıştı.