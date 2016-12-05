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Yaşam
Deutsche Welle

Bob Dylan'ın Nobel konuşması hazır

Stockholm'de 10 Aralık'ta yapılacak ödül törenine katılmayacak olan bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Bob Dylan, Nobel Komitesi'ne konuşmasını gönderdi. Dylan'ın yerine de törende Patti Smith sahne alacak.

05 Aralık 2016 20:24

İsveç Nobel Komitesi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan'ın ödül akşamı okunmak üzere konuşmasını komiteye ilettiğini duyurdu.

Ancak törende konuşmayı kimin okuyacağı henüz bilinmiyor.

Bob Dylan, 10 Aralık'ta yapılacak törene katılmayacağını duyurmuştu. İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak törende Bob Dylan yerine ABD'li rock şarkıcısı Patti Smith'in sahne alması bekleniyor. Komite Smith'in törende Dylan'ın "A Hard Rain's A-Gonna Fall" adlı şarkısını seslendireceğini açıkladı.

Obama'nın da davetini reddetti

75 yaşındaki Bob Dylan sadece Nobel Komitesi'nin davetine değil, Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray'a davetine de icabet etmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre, Dylan Barack Obama'nın davetini reddetti. Geleneksel olarak Nobel Ödülü sahipleri, ödülü almak için Stockholm'e gitmeden önce Beyaz Saray'a davet ediliyor.

Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl sürpriz bir kararla "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirmesi" nedeniyle Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan'a verilmişti. 800 bin euro tutarındaki ödülün sahiplerinin açıklanmasının ardından, Dylan'ın 10 günü aşkın bir süre Nobel Komitesi ile irtibata geçmemesi Komite içinde de tepki çekmiş ve 'nezaketsizlik' olarak değerlendirilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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