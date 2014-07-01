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Ekonomi
Deutsche Welle

BNP Paribas'a rekor ceza

Fransa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas, ABD'ye yaklaşık 9 milyar dolar ceza ödeyecek.

01 Temmuz 2014 15:01


ABD otoriteleri tarafından soruşturulan BNP Paribas, İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlâl ettiğini kabul etti.

BNP Paribas yönetimi, ABD tarihinde yabancı bir finans kuruluşuna verilen en ağır cezayı kabul etti.

ABD Adalet Bakanı Eric Holder, "Bu ceza ABD'de faaliyet gösteren bütün kuruluşlara ders olsun. Yasadışı davranışlara tahammül göstermeyeceğiz" dedi.

BNP'nin 2004 – 2012 yılları arasında Küba, İran, Myanmar ve Sudan ile binlerce yasak işlem yaptığını belirten Holder, BNP uzmanlarının kayıtlarla oynayarak ABD'li denetçileri yanılttığını söyledi.

BNP'nin insan haklarının ihlal edildiği, terörizm iddialarının ortaya atıldığı ülkelere yardım ettiğini savunan ABD Adalet Bakanı Eric Holder, "ulusal güvenliğe zarar veren bu adımların Amerikan yasalarının ağır şekilde ihlali anlamına geldiğini" kaydetti.

Uzlaşma kapsamında BNP Paribas 13 yöneticisini işten atmayı da kabul etti.

Paris'in tepkisi

Fransız hükümeti geçtiğimiz haftalarda BNP'ye "adil" bir ceza verilmesi için Washington'da girişimlerde bulunmuş, cezanın Avrupa ekonomisine zarar vermemesi dileğini dile getirmişti.

Kararı değerlendiren Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, "BNP'nin cezaya rağmen varlığını sürdüreceğini, Fransa'daki ekonomik faaliyetleri finanse edeceğini" söyledi. Sapin, BNP olayının Euro'nun uluslararası ödeme aracı olarak güçlendirilmesi gereğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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