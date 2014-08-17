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Dünya
Deutsche Welle

‘BND’nin faaliyetleri aydınlatılmalı’

Yeşiller Partisi milletvekili Christian Ströbele, Alman hükümetinden istihbarat servisi BND’nin Türkiye faaliyetlerini acilen kapsamlı bir biçimde aydınlatmasını istedi.

17 Ağustos 2014 19:51


Saarbrücker Zeitung'a yarın yayımlanmak üzere bir mülakat veren Christian Ströbele, Türkiye'nin Alman dış istihbarat teşkilatı BND tarafından dinlendiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bize her zaman böyle bir şey yapmayacağımız anlatıldı, insan dostları hakkında casusluk faaliyetinde bulunmaz” diyen Yeşiller Partisi Milletvekili Ströbele, Amerikan istihbarat servisi NSA'in dinleme faaliyetlerinin bu gerekçelerle kınandığını hatırlattı ve “Şimdi Federal hükümet Washington'a gerekçe sunmak zorunda” diye konuştu.

Deneyimli siyasetçi, Alman hükümetinin BND'nin faaliyetleri hakkında neyi ne zamandan beri bildiğini açıklamak zorunda olduğunu kaydetti ve “Kamuoyu bilgilendirilmeli, zira artık konunun gizliliği kalmadı" dedi.

Yeşiller milletvekili Christian Ströbele, Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'nin dinlenmesiyle ilgili bilgilendirilmemiş olması halinde bunun başbakanlığın kontrolünün işlemediği anlamına geleceğini vurguladı. Türkiye'yi dinleme direktifinin 2009 yılında hükümet tarafından verildiği öğrenilmişti. Ströbele “O halde istihbarat servisleri tamamen kontrol dışı bir özel hayat sürdürüyor demektir” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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