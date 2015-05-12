BND'den NSA'ya meta veri transferi



Alman dış istihbarat birimi Federal Haber Alma Teşkilatı'nın (BND) Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar ile ilgili ayda 1,3 milyar meta veri ilettiği iddia edildi. Alman haftalık gazetesi Die Zeit'ın internet sitesinde yayınlanan ve gizli belgelere dayandırılan habere göre, ham veriler BND'nin Bavyera'daki Bad Aibling'de bulunan dinleme istasyonu aracılığıyla iletildi.

Meta veri ya da üst veri, verilerin kendileri değil, özellikleri ile ilgili bilgi içeriyor. Bu durumda telefon ya da kısa mesaj içerikleri değil, kimin kimi aradığı ya da görüşmenin ne kadar sürdüğü gibi bilgileri içeriyor. Meta veriler telefon görüşmelerinde kişinin bulunduğu yerle ilgili bilgiyi de kapsıyor. E-posta yazışmalarında postanın konusu ya da ziyaret edilen internet sitelerinin adresleri de meta veri olarak iletilebiliyor. Meta veriler kitlesel olarak toplandıklarında kişinin bağlantıları, ilgi alanları, alışkanlıkları gibi konularda kapsamlı analizi de mümkün kılıyor.

Ortadoğu'dan meta veri transferi

İki yıl önce NSA'in eski çalışanlarından Edward Snowden'ın ifşa ettiği belgelerde BND'nin NSA'e ayda yaklaşık 500 milyon meta veri gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bu sayı Aralık 2012 için geçerliydi. Zeit Online'ın haberine göre BND'nin günde topladığı meta veri sayısı aradan geçen zamanda 220 milyona ulaştı. Bu da bir ayda 6,6 milyar veri anlamına geliyor.

BND'nin NSA'e ilettiği öne sürülen meta veri sayısı, Bad Aibling'de toplanan toplam meta verinin beşte birine denk geliyor. Haberde Almanlara ait verilerin büyük ölçüde filtrelendiği ve daha ziyade kriz bölgelerindeki yurtdışı bağlantılarının NSA'e gönderildiği kaydediliyor. BND'nin Ortadoğu gibi belirli bölgelerden meta verileri doğrudan NSA'ye ilettiği tahminine de yer veriliyor.

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin Avrupalı şirket ve politikacılarla ilgili verileri yılar boyunca Amerikalılarla paylaştığı yönündeki haberler yoğun tartışmalara yol açmıştı.