'BND daha iyi denetlensin'



Amerikan gizli servisi NSA'in Avrupa'daki izleme faaliyetlerine yardım ettiği ortaya çıkan BND, Berlin'de eleştiri oklarının hedefinde. BND'nin faaliyetlerinin daha iyi denetlenmesi gerektiğini söyleyen Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da bu konuda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

'Welt am Sonntag' gazetesine açıklamalarda bulunan Maas, "Federal istihbarat kurumunun tüm faaliyetlerini demokratik kontrol altına almamız gerekiyor" diye konuştu. Bir Alman kurumunun Alman yasaları tarafından denetlenmesi gerektiğini belirten Maas, gizli servisler için de yasalardan muaf bir alan olmaması gerektiğini dile getirdi.

Maas, BND'nin çalışmalarının yasal çerçeve içinde olup olmadığının somut bir şekilde çok iyi incelenmesinin şart olduğunu vurguladı.

G-10 denetimi

Sosyal Demokrat Partili Bakan Maas, 'G-10 denetimi' olarak adlandırılan düzenlemenin reformdan geçirilmesinde ise geç kalındığını ifade etti. Anayasanın 10'uncu maddesi; mektup, posta ve uzak haberleşme sırlarının korunmasını öngörüyor. Geçerli olan düzenlemeye göre, istihbarat servisinin dinleme faaliyetlerinden vatandaşların korunmasını sağlamak için de BND'nin bu yasal çerçeveye uyup uymadığını parlamentodaki 'G-10 Komisyonu' denetliyor.

Ancak yasal düzenlemede değişiklik talep edenler, bu denetim sisteminin yeterli olmadığını ve küçük bir komisyonun büyük çaplı izleme faaliyetlerini denetleyemeyeceğini savunuyor.

Maas'ın reform talebine koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'ten de destek var. Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, "BND'nin stratejik uzak haberleşmeleri konusunda daha açık bir yasal çerçeveye ihtiyacımız var" diye konuştu. Strobl, BND'nin sınırlarının yasal çerçeve ile çizilmesi gerektiğini dile getirdi.