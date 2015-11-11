‘BND Alman diplomatı dinledi‘



Berlin'den yayın yapan rbb Inforadio'nun haberine göre BND, şu an AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı görevini yürüten Büyükelçi Hansjörg Haber ile Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'u dinleme faaliyetlerinde bulundu.

Radyo, Alman vatandaşlarının Alman Anayasası'nın koruması altında bulunduğunu ve BND'nin Alman vatandaşlarını dinleme yetkisi bulunmadığını belirterek, Haber'in eşi Emily Haber'in İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olduğuna da dikkat çekti.

2008-2011 yılları arasında Gürcistan'daki AB gözlemciler heyetine başkanlık eden Haber, ardından Brüksel'de AB Dış İlişkiler Servisi Planlama Dairesi başkanı olarak görev yaptı. Haber, Kahire'deki büyükelçilik görevinin ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı görevine getirildi. Haber'in hangi dönemde BND tarafından dinlendiği ise kesin olarak bilinmiyor.

Dinlenenler listesi kabarık

Haberde Hansjörg Haber'in yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un da dinlendiği kaydedildi. Diğer hedefler arasında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve FBI ile Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin bulunduğu bildirildi. BND'nin dinlediği Amerikalı şirketler arasında silah üreticisi Lockheed'in de bulunduğu kaydedildi.

Haberde BND Başkanı Gerhard Schindler ve Başbakanlık Dairesi'nin, istihbarat birimlerinin kontrolünden sorumlu meclis komisyonuna, dostlar arasında da casusluk faaliyeti yürütüldüğüne dair bilgi verdiği belirtildi.